محافظ المنوفية يلتقي قيادات جمعية التقوى لمتابعة مشروع «مسار الدراجات»

التقى الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية بالمحاسب محمد عبد الباري رئيس مجلس إدارة جمعية التقوى، والدكتور محمد طاحون مدير المشروع الرائد لتشجيع استخدام وسائل النقل غير الآلي المشي والدراجات بديوان عام المحافظة، وذلك لمتابعة آخر التطورات بالمشروع واستعراض خطة العمل في الفترة القادمة.

شهد اللقاء اللواء أسامة فرج السكرتير العام والأستاذ مصطفى بيومي السكرتير العام المساعد للمحافظة وعمرو عادل مدير نادى الشباب وتم استعراض جهود المحافظة في تنفيذ مسار الدراجات في الشوارع المستهدفة، والتي تتم بالتنسيق مع مشروع استدامة النقل في مصر وبدعم من مرفق البيئة العالمية، برنامج المنح الصغيرة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وكذلك تم مناقشة حملة الوعي الثقافى والبيئى التى تنفذها الجمعية والتي تهدف لمسايرة الاتجاهات العالمية في الاهتمام بالنقل غيرالألي وتوفير الوقود وتحسين الصحة مما يؤثر ايجابياً على الإقتصاد القومي.