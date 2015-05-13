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مدرب الداخلية يرد على مواجهة الأهلي مرتين في 21 يومًا

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مدرب الداخلية يرد على مواجهة الأهلي مرتين في 21 يومًا مدرب الداخلية يرد على مواجهة الأهلي مرتين في 21 يومًا

أكد علاء عبد العال المدير الفني للداخلية على صعوبة مباراة فريقه أمام الأهلي في الجولة 30 من الدوري الممتاز.

وقال عبد العال: "الأهلي استيقظ مع فتحي مبروك، والفريق يمر بحالة جيدة للغاية بعد تغيير الجهاز الفني، وفاز بمباراتين بأداء قوي".

وأضاف عبر إذاعة الشباب والرياضة "سنلعب مع الأهلي مباراتين في 21 يومًا، إذ سنلتقي مجددًا أول يونيو في المباراة المؤجلة من الدور الأول".

وتابع "أعلم أن مبروك من نوعية المدربين التي تميل لتثبيت التشكيلة، ولا يهمه أن الفريق تنتظره مباراة صعبة أمام الإفريقي في كأس الكونفدرالية".

وواصل "الدوري صعب جدًا هذا الموسم، كل الفرق لا تحقق انتصارات متتالية، حققنا فوزين وتعادلنا مرة في آخر 3 مباريات للداخلية، ونتائج الفريق في تصاعد".

وأشار إلى أن موقف الفريق صعب للغاية لأن النادي في المركز الـ12 في جدول الدوري، مضيفًا أن مباراة الأهلي مثل أي لقاء في المسابقة.

يُذكر أن الداخلية تفوق في مباراتي الموسم الماضي بنتيجة واحدة 1-0، بينما فاز الأهلي مرة وحيدة بنتيجة 3-1 في الموسم الملغي 2012/2011.

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