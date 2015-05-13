افتتاح مؤتمر المصرية الأفرو آسيوية للتجميل باستعراض أحدث الأبحاث

افتتح اليوم المؤتمر الدولى العلمى الثامن للجمعية المصرية الأفرو آسيوية للتجميل وليزر الجلد فى الفترة من 13 : 14 مايو الجارى بالقاهرة برئاسة الدكتور أحمد سالم أستاذ أمراض الذكورة والجلدية والتناسلية بطب قصر العينى.

وقال الدكتور أحمد سالم رئيس الجمعية ورئيس المؤتمر إن المؤتمر ناقش أكثر من 40 بحثا جديدا وورقة عمل وقام بتنظيم عدد من ورش العمل عن أحدث ما توصل إليه العلم فى مجال استخدام الليزر والتكنولوجيا العالمية فى مجال تجميل الجلد بالليزر.

وأشار إلى أن أهم الأبحاث التى تم استعراضها الطرق الحديثة فى مجال تساقط الشعر بالليزر وضعف نمو الشعر وذلك فى حالات الاضطرابات الهرمونية والحالات الوراثية باستخدام الأجهزة الحديثة التى تمت الموافقة عليها من هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية FDA والتى تعتمد على تنشيط بصيلات الشعر بواسطة أنواع حديثة من الليزر ومصادر الضوء بأطيافه المختلفة والتى أظهرت نتائج متميزة فى علاج هذه المشكلة دون الحاجة لاستخدام عقاقير لها آثار جانبية وكذلك يمكن استخدامها بأمان كامل ويمكن استخدامها بأمان كامل ويمكن استخدامها مع الوسائل الحديثة الأخرى المستخدمة فى تنشيط بصيلات الشعر مثل تقنية الميزوثربى وحقن البلازما النشطة.

وقال الدكتور أحمد سالم إن المؤتمر ناقش أحدث العقاقير الطبية التى تستخدم موضعيا لعلاج ضعف نمو الشعر والمستخرجة من أعشاب طبيعية وتستخدم بأمان وبنسب نجاح عالية جدا وبخاصة حالات الاضطرابات الهرمونية نتيجة لزيادة هرمون الذكورة.

وأشار إلى أن المؤتمر ناقش تحفيز خلايا الجلد على إعادة بناء وإفراز الكولاجين فى ثنايا الجلد بواسطة استخدام جهاز يعتمد على وخز الجلد بمجموعة من الإبر الخاصة والتى من خلال أحدث التقنيات المعتمدة من هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية تقوم بتحفيز الخلايا الجذعية والخلايا الأخرى فى طبقات الجلد الداخلية لتكوين وإعادة بناء الكولاجين والتى تساعد على شد ترهلات الجلد فى منطقة الوجه والرقبة وعلاج التجاعيد واستعادة نضارة وحيوية البشرة كما أثبتت الأبحاث فاعلية فى علاج آثار حب الشباب وعلاج آثار الجروح المختلفة.

وقال يعتبر أيضا من الطرق المستخدمة فى علاج تشققات الجلد وتعتبر هذه التقنية مع بعض العقاقير الموضعية فى علاج حالات سقوط الشعر وضعف نمو الشعر.

شارك فى المؤتمر أكثر من 800 طبيب متخصص فى مجال جراحة وتجميل الجلد والليزر كما شارك خبراء تجميل وجراحة الجلد من الجامعات والمعاهد المصرية والمستشفيات التعليمية، بالإضافة إلى الخبراء الأجانب من أمريكا وفرنسا وإيطاليا واليونان وكوريا.

وقال الدكتور عمر عزام أستاذ الأمراض الجلدية والليزر بطب قصر العينى سكرتير عام الجمعية والمؤتمر، إن مؤتمر هذا العام يشهد ظهور العديد من التقنيات والعلاجات التجميلية المختلفة الحديثة لأول مرة يتم عرضها فى المؤتمر.

جدير بالذكر أن الدكتور عمر عزام سيلقى محاضرة عن مادة جديدة طبيعية مستخدمة فى علاج تساقط الشعر وتساعد أيضا فى علاج الصلع الوراثى وهى مادة نباتية معروفة باسم سيرونا سيريولاتا "PILEXIL "وهى تعمل على ضبط الإنزيمات والخلايا المنظمة لنمو الشعر وتتميز هذه المادة بالأمان التام وسهولة الاستخدام وعدم تأثيرها على الشكل الخارجى للشعر مما يشكل أهمية قصوى لدى السيدات كما أن هذه المادة يمكن استخدامها بأمان تام مع أى علاجات أخرى للشعر بدون تعارض وهى تشكل طفرة نوعية.



>

دكتور أحمد سالم والدكتور عمر عزام خلال افتتاح المؤتمر



>

أطباء الأمراض الجلدية والذكورة يشاركون فى المؤتمر



>

جانب من الحضور