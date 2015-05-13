ليلة_الابطال – بوفون غاضب من تعامل جمهور ريال مدريد مع كاسياس

يشعر جيانلويجي بوفون حارس يوفنتوس منتخب إيطاليا بالغضب من طريقة تعامل قطاع من جمهور ريال مدريد مع حامي عرين الفريق الإسباني إيكير كاسياس.

جماهير ريال مدريد أطلقت صافرات استهجان ضد قائد الفريق بعدما ارتكب أخطاء في حماية عرين الميرنجي أمام فالنسيا ضمن سباق الليجا الذي بات شبه محسوم لبرشلونة.

وقال بوفون قبل مواجهة كاسياس مساء الأربعاء في دوري الأبطال: "هناك لاعب وهناك رمز".

وتابع بوفون "كاسياس رمز. لـ20 عاما قدم كل ما يملك لفريقه وخدمه بكل إخلاص وكان نجما فوق العادة".

وأردف "الرموز لا تعامل بهذه الطريقة. إنه أمر يثير الغضب".

ويقود بوفون قوات يوفنتوس في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما تغلب ذهابا على كاسياس 2-1.