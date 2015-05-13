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#ليلة_الأبطال - جوارديولا: اللاعب الأفضل في التاريخ عاد لمستواه

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#ليلة_الأبطال - جوارديولا: اللاعب الأفضل في التاريخ عاد لمستواه #ليلة_الأبطال - جوارديولا: اللاعب الأفضل في التاريخ عاد لمستواه

أشاد جوزيب جوارديولا مدرب بايرن ميونيخ بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وأكد أنه استعاد مستواه المعهود كأفضل لاعب كرة قدم في التاريخ.

وأعرب جوارديولا عن سعادته بالعمل مع ميسي عندما كان مدربا لبرشلونة، وأنه يستمتع دائما برؤيته يلعب كرة القدم فوق أرضية الميدان.

وتأهل ميسي ورفاقه لنهائي دوري أبطال أوروبا بإقصاء بايرن ميونيخ مع مدربه جوارديولا بعد فوز الأخير بلقاء الإياب يوم الثلاثاء 3-2 وكان البلوجرانا قد فاز على ملعبه ذهابا 3-0.

تحدث المدرب الإسباني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة قائلا:"ميسي هو اللاعب الأفضل في التاريخ، أستطيع مقارنته ببيليه. أنا سعيد جدا لرؤيته".

وأضاف "لقد عاد لمستواه، كان لدي الشرف للعمل معه".

وكان جوارديولا قد حقق لقبين لدوري أبطال أوروبا مع برشلونة عامي 2009 و2011 بوجود الساحر الأرجنتيني ميسي في صفوف الفريق.

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