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بالصور.. مدير أمن بنى سويف يقود حملة بالأسواق لضبط أسعار الخضر والفاكهة

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قاد اللواءان محمد أبوطالب، مدير أمن بنى سويف، ونائبه رضا طبلية، يرافقهما العميد خلف حسين مدير المباحث الجنائية، حملة لضبط أسواق الخضروات والفاكهة، والاطمئنان على مدى التزام الباعة بالأسعار الإرشادية وعدم زيادتها.

شارك فى الحملة المقدم دكتور محمد محفوظ، رئيس مباحث ، وعدد من مفتشى المديرية والقسم، حيث ناقش مدير الأمن عدد من الباعة فى شارع بدرخان (الخضار)، وسوق الغمراوى والشادر الكائن بجوار موقف محيى الدين، وشارع الخضار القديم بمدينة بنى سويف وحثهم على وضع لافتات التسعيرة وعدم مخالفة القانون، كما التقى مدير الأمن مسئولى وموظفى هايبر المصرية، واطلع على الأسعار المخفضة للمنتجات والخضروات التى طرحتها وزارة التموين.

مدير الأمن يتحدث مع إحدى البائعات فى السوق -اليوم السابع -5 -2015
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مدير الأمن يتحدث مع إحدى البائعات فى السوق

مدير الأمن بجواره مدير المباحث الجنائية داخل أحد الأسواق -اليوم السابع -5 -2015
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مدير الأمن بجواره مدير المباحث الجنائية داخل أحد الأسواق

المشاركون فى الحملة يتفقدون الأسواق -اليوم السابع -5 -2015
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المشاركون فى الحملة يتفقدون الأسواق

مدير الأمن ومرافقوه أثناء الحملة -اليوم السابع -5 -2015
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مدير الأمن ومرافقوه أثناء الحملة

اللواء محمد أبوطالب داخل هايبر المصرية -اليوم السابع -5 -2015
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اللواء محمد أبوطالب داخل هايبر المصرية

مدير الأمن ونائبه ومدير المباحث ورئيس مباحث التموين أثناء الحملة -اليوم السابع -5 -2015
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مدير الأمن ونائبه ومدير المباحث ورئيس مباحث التموين أثناء الحملة


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مصر 365

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