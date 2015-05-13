تعرفى على أسباب تورم الجسم والثديين قبل الدورة الشهرية

قبل الدورة الشهرية بأيام معدودة تعانى السيدة أو الفتاة من بعض الآلام المعروفة، التى تصيب البطن والظهر وغيرها من مناطق الجسم.

وتعانى بعض الفتايات أو أغلبهن كما يوضح الدكتور سعد خالد أخصائى الأمراض التناسلية، من تورم واضح فى جسدها بالكامل ويزيد التورم فى الثدى بشكل خاص، ولعل هذه الظاهرة والأعراض طبيعية للغاية ولا خوف منها على الإطلاق، إلا فى الحالات المرعبة، التى تستدعى تدخل الطبيب، أما فى المسار الطبيعى فكل امرأة تعانى من تورم ملحوظ ومحسوس بشكل أدق خاصة فى الصدر وتشعر بآلم خفيف عند ملامسته.

وأضاف أخصائى الأمراض التناسلية أن هذا التورم ناتج عن اختزان الجسم لكميات من السوائل، وهو ما يسبب هذا التورم المحسوس، والتى تشعر به المرأة نتيجة تغير نسب بعض الهرمونات خاصة الأنثوية التى تبدأ فى الارتفاع قبل موعد الدورة الشهرية، ولذا على الفتاة أن تمر بهذه الفترة بدون قلق، فالتورم سرعان ما يزول لدى أغلب الفتيات بمجرد نزول دماء الدورة الشهرية، أو فى أول أيامها.