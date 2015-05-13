بالصور..سلطان القاسمى: تحية لكل أم قدمت شهيدا.. وإسلام مصر وسطى يشع محبة

قال الشيخ سلطان بن محمد القاسمى، حاكم إمارة الشارقة بدولة الإمارات الشقيقة، إنه على الأم التى تربى والأب الذى يرعى أن نحمى الجيل اجتماعيا وثقافيا وفكريا، مؤكدا أن إسلام مصر وسطى يشع على الدنيا محبة وعطف وليس كراهية.

وأضاف القاسمى، بكلمته خلال افتتاح الدور الخامس بالمكتبة المركزية الجديدة: "نستطيع كلنا القيام بذلك فى القريب العاجل وليس البعيد وخلال سنتين قادمتين تتغير مصر لواقع يختلف عن واقع ما حولها وحتى ما يحدث فى أوروبا لأنهم ينهارون ونحن إن شاء الله نصعد بهمم الرجال والسيدات الفاضلات اللاتى يربين الجيل".

وتابع حاكم الشارقة، "نتمنى من كل أم مصرية أن ترضع أولادها حب مصر إلى جانب اللبن وأن هذه الأرض هى كرامته وعزته ومستقبله وإذا ضاعت هذه الأرض فهو ضائع"، مقدما التحية لكل أم قدمت الشهداء ولكل أب فقد أبناءه فى هذه المرحلة التى دخل الباطل فيها مصر".

وأشار القاسمى، إلى أن الصبح قد برز والغد الجميل يأتى لنفرح كلنا فرحة كل أم قدمت شهيدا، قائلا: "كل أم قدمت شهيدا ستحس أننا انتصرنا لها وأخذنا حقها من الباطل الذى اختطف منها ابنها، ونقول لها يا أختى ويا بنتى التى فقدتى عزيز عليكى افرحى لقد أنجزنا حقك وحق مصر كذلك".

وأكد القاسمى، أن مصر قدر لها أن تقود، مشيدا بتصميم الدور الخامس للمكتبة المركزية، حيث أكد أن تصميم المكتبة من تراث مصر فى مكتبة هذا الطراز الإسلامى ليكون إسلام مصر وسطيا يشع على الدنيا محبة وعطف وليس كراهية.



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