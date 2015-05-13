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بالصور..مصدر أمنى: انفجار ثلاجة يكشف مخزن متفجرات بمنزل فى المرج

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أكد مصدر أمنى لـ"اليوم السابع" أن أجهزة الأمن عثرت على 19 قنبلة داخل منزل المرج، مشيرا إلى أنه تم كشف أمر المنزل عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من الأهالى بحدوث انفجار داخل منزل.

وعقب وصول خبراء المفرقعات لمكان الواقعة وجدوا انفجارا داخل ثلاجة، ثم عثروا على متفجرات وقنابل وشرائح محمول.

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015


>- العثور على مخزن متفجرات داخل منزل بالمرج وإخلاء سكان العقارات المجاورة

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مصر 365