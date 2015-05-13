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وصول المتهمين بـ"اقتحام قسم حلوان" المحكمة لحضور جلسة محاكمتهم بالقضية

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وصول المتهمين بـ"اقتحام قسم حلوان" المحكمة لحضور جلسة محاكمتهم بالقضية وصول المتهمين بـ"اقتحام قسم حلوان" المحكمة لحضور جلسة محاكمتهم بالقضية
وصلت منذ قليل هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، إلى مقر بمعهد أمناء الشرطة بطرة، لنظر جلسة محاكمة 68 متهما فى أحداث اقتحام قسم شرطة حلوان.

كما وصل المتهمون إلى مقر المعهد لحضور جلسة محاكمتهم، وتُعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وفتحى عبد الحميد الروينى وسكرتارية أيمن القاضى، ومن المقرر أن تشهد جلسة اليوم، عرض الصور والفيديوهات الخاصة بأحداث القضية.

كان المستشار هشام بركات النائب العام قد وافق على إحالة 68 متهما إلى محكمة الجنايات، واستبعدت النيابة 43 متهما آخرين من قرار الاتهام لعدم كفاية الأدلة الجنائية، والأمر بضبط وإحضار متهمين اثنين هاربين، وتمت إحالة المتهمين المحبوسين على ذمة القضية.

أعد قرار الاتهام وأدلة الثبوت المستشار طارق أبو زيد المحامى العام الأول لنيابة جنوب القاهرة الكلية، وباشر التحقيق شريف أشرف رئيس النيابة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين قاموا يوم 14 أغسطس الماضى بالتوجه إلى قسم شرطة حلوان، وأقاموا سواتر حجرية وتحصنوا وراءها ورشقوا القسم بالحجارة وقنابل المولوتوف وإطارات كاوتشوك المشتعلة وأسطوانات الغار، ثم أطلقوا وابلا من الأعيرة النارية على ضباط الشرطة والمواطنين المتواجدين فى القسم فقتلوا المجنى عليهم عمدا مع سبق الإصرار، وأصابوا 19 من رجال الشرطة والمواطنين، وأحدثوا بهم عاهات مستديمة وأحرقوا مبنى القسم بالكامل و20 سيارة شرطة و3 سيارات خاصة.

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مصر 365