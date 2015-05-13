القبض على "دجال" يتخذ مسكنه وكراً لممارسة السحر والشعوذة فى الأقصر

ألقت مباحث الآداب العامة بالأقصر القبض على "دجال" يمارس السحر والشعوذة داخل مسكنة الكائن بقرية الرزيقات بحرى، بمركز أرمنت غرب المحافظة، وذلك بعد تلقى اللواء حسام المناوى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارا بالواقعة من العميد عصام يس، مأمور مركز شرطة أرمنت.

وكانت معلومات قد وردت لدى المقدم باسم عبد السلام، رئيس قسم مكافحة الآداب العامة بالأقصر، تفيد بأن المدعو "محمد . ى . ا" 49 سنة عامل ومقيم الرزيقات بحرى بمركز أرمنت، يتخذ من مسكنه وكرا لممارسة الدجل والسحر الشعوذة، وكتابة الأعمال السفلية.

وعقب استئذان النيابة العامة وتقنين الإجراءات، داهمت منزل المتهم، قوة مشتركة من مكافحة والآداب العامة ومركز شرطة أرمنت، وشارك فيها النقيب محمد سعيد نصار، معاون مباحث المركز، وتم القبض على المتهم، وبتفتيش المنزل تم العثور على ملابس داخلية "رجال وسيدات" وبعض الطلاسم والكتب والأحجار، ومبلغ مالى قدره 300 جنيه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة وتولى أحمد منيب، مدير نيابة مركز أرمنت، التحقيقات بإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام لنيابات الأقصر.