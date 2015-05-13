أخبار عاجلة

خالد الجندي يفتتح مسجد الزمالك -
رئيس الوزراء ومرتضى منصور يتفقدان منشآت الزمالك الجديدة -
تدريبات خاصة لثلاثي الأهلي قبل لقاء بتروجت -
«كوليبالي» يقود هجوم الأهلي أمام بتروجيت -
فيديو| لاعبا إنبي يعتديان على صحفي بعد التعادل أمام طنطا -
حظك اليوم برج الحمل الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
رئيس الوزراء: علاوة استثنائية للعاملين بالدولة مطلع العام المقبل -
رئيس الوزراء: مخطط لتسديد مستحقات الشركات الأجنبية للحفاظ على الإنتاج -
تركيا تنتقد روسيا بسبب دعم بشار الأسد: عمل خاطئ تماما -
محافظ أسيوط يلتقي 17 نائبا برلمانيا لمناقشة مشكلات مياه الشرب والصرف الصحي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ دمياط يعتمد حركة تنقلات بين عدد من قيادات المحليات بالمحافظة

Google+ Print
محافظ دمياط يعتمد حركة تنقلات بين عدد من قيادات المحليات بالمحافظة محافظ دمياط يعتمد حركة تنقلات بين عدد من قيادات المحليات بالمحافظة
أصدر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، قرار رقم (514) لسنة 2015، بندب المهندس يوسف حامد السيد أبو عوض كبير باحثين من العاملين بالوحدة المحلية لمدينة رأس البر للعمل مديرا للإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

كما أصدر المحافظ القرار رقم (513 ) لسنة 2015 بندب نادية محمود العراقى بدرجة مدير عام من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، للعمل نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور.

كما أصدر المحافظ قرار رقم(515) لسنة 2015 بندب كل من محمد أحمد صفوت دنبا بالدرجة الثالثة تنمية إدارية بوظيفة أخصائى متابعة ثالث من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط للعمل مساعد لقطاع شمال دمياط وعبد الرحمن محمد عبد الرحمن بالدرجة الثانية زراعية بوظيفة مهندس زراعى ثان من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط للعمل مساعد لقطاع وسط مدينة دمياط، وحسن البيومى الجميل معروف بالدرجة الثالثة وتجارة ثالث من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط للعمل مساعد لقطاع جنوب دمياط.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
درويش: استثمارات في المنطقة الاقتصادية بقيمة 15 مليار دولار

درويش: استثمارات في المنطقة الاقتصادية بقيمة 15 مليار دولار

كريستين لاجارد: مصر تنفذ برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي

كريستين لاجارد: مصر تنفذ برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي

طلاب الثانوية يؤدون اختبار اللغة الأجنبية الثانية والاقتصاد التجريبي لـ"البوكليت"​

طلاب الثانوية يؤدون اختبار اللغة الأجنبية الثانية والاقتصاد التجريبي لـ"البوكليت"​

خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي

خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي