محافظ دمياط يعتمد حركة تنقلات بين عدد من قيادات المحليات بالمحافظة

أصدر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، قرار رقم (514) لسنة 2015، بندب المهندس يوسف حامد السيد أبو عوض كبير باحثين من العاملين بالوحدة المحلية لمدينة رأس البر للعمل مديرا للإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

كما أصدر المحافظ القرار رقم (513 ) لسنة 2015 بندب نادية محمود العراقى بدرجة مدير عام من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، للعمل نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور.

كما أصدر المحافظ قرار رقم(515) لسنة 2015 بندب كل من محمد أحمد صفوت دنبا بالدرجة الثالثة تنمية إدارية بوظيفة أخصائى متابعة ثالث من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط للعمل مساعد لقطاع شمال دمياط وعبد الرحمن محمد عبد الرحمن بالدرجة الثانية زراعية بوظيفة مهندس زراعى ثان من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط للعمل مساعد لقطاع وسط مدينة دمياط، وحسن البيومى الجميل معروف بالدرجة الثالثة اقتصاد وتجارة ثالث من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط للعمل مساعد لقطاع جنوب دمياط.