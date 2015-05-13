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إعفاء مدير مستشفى ديروط المركزى من منصبه وإحالة 3 أطباء للتحقيق

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إعفاء مدير مستشفى ديروط المركزى من منصبه وإحالة 3 أطباء للتحقيق إعفاء مدير مستشفى ديروط المركزى من منصبه وإحالة 3 أطباء للتحقيق
أعفى الدكتور أحمد أنور وكيل وزارة الصحة بأسيوط مدير مستشفى ديروط المركزى من منصبه، وأحال 3 أطباء آخرين للتحقيق، وذلك خلال ترؤس وكيل وزارة الصحة بأسيوط لفريق تفتيش، حيث قاموا بالمرور على بعض المستشفيات والعيادات الخاصة بالفترة المسائية.

وبالمرور على مستشفى ديروط المركزى، تبين وجود قصور فى أعمال النوبتجية وتكدس المرضى بقسم الاستقبال العام وعدم وجود طبيب الاستقبال النوبتجى وتغيب 3 من الأخصائيين بالنوبتجية وتراجع نسبة الإشغال، كما تبين عدم نظافة بعض الأقسام بالمستشفى وعدم إتباع إجراءات مكافحة العدوى.

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مصر 365