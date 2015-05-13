إعفاء مدير مستشفى ديروط المركزى من منصبه وإحالة 3 أطباء للتحقيق

أعفى الدكتور أحمد أنور وكيل وزارة الصحة بأسيوط مدير مستشفى ديروط المركزى من منصبه، وأحال 3 أطباء آخرين للتحقيق، وذلك خلال ترؤس وكيل وزارة الصحة بأسيوط لفريق تفتيش، حيث قاموا بالمرور على بعض المستشفيات والعيادات الخاصة بالفترة المسائية.إعلان - Ads إعلان - Ads
وبالمرور على مستشفى ديروط المركزى، تبين وجود قصور فى أعمال النوبتجية وتكدس المرضى بقسم الاستقبال العام وعدم وجود طبيب الاستقبال النوبتجى وتغيب 3 من الأخصائيين بالنوبتجية وتراجع نسبة الإشغال، كما تبين عدم نظافة بعض الأقسام بالمستشفى وعدم إتباع إجراءات مكافحة العدوى.