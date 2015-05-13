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رى الشرقية: إزالة فورية لزراعة مساحات مخالفة وتعديات على الترع

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رى الشرقية: إزالة فورية لزراعة مساحات مخالفة وتعديات على الترع رى الشرقية: إزالة فورية لزراعة مساحات مخالفة وتعديات على الترع
أكد المهندس محمود راشد، مدير إدارة رى أبو كبير بمحافظة الشرقية أن الإدارة تنسق باستمرار مع الأمن لإزالة التعديات والمخالفات على ترع الرى الرئيسية وفروعها، لافتا إلى أنه سيتم الانتهاء من كل الإزالات فى وقت قريب، وأن الإدارة تقوم بتأهيل الترع والمنشآت المقامة عليها من الترع وقناطر وبدالات، وذلك لضمان عدم إعاقة وصول المياه لنهايات الترع والترع الفرعية والخلجان الخاصة.

وأضاف، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" اليوم الأربعاء، أنه تمت إزالة 50 مخالفة تعد خلال الثلاثة أشهر الماضية، وجارى العمل على استكمال باقى الإزالات للمخالفين، موضحا أن المساحة المخصصة لزراعة الأرز على مستوى دائرة هندسة أبو كبير والتى تضم مركز أبو كبير وجزء من مركز ههيا وجزء من مركز كفر صقر وجزء من مركز فاقوس تبلغ 20 ألفا و500 فدان من إجمالى 58 ألفا و888 فدانا، وأن هناك تنسيقا تاما ومستمرا مع الإدارات الزراعية ومجالس المدن والأمن لإزالة أى مخالفات لزراعة الأرز أولا بأول، مؤكدا أنه لا تهاون مطلقا فى زراعة أى مساحات ارز بالمخالفة للمساحات المصرح بها.

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