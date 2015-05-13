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القبض على عامل وهروب 2 اغتصبوا ربة منزل بالخانكة

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القبض على عامل وهروب 2 اغتصبوا ربة منزل بالخانكة القبض على عامل وهروب 2 اغتصبوا ربة منزل بالخانكة
ألقت مباحث مركز الخانكة القبض على عامل، وجارى القبض على اثنين آخرين لقيامهم باغتصاب ربة منزل، والاستيلاء على مصوغاتها الذهبية وتصويرها عارية ونشر مشاهد جنسية معها على الإنترنت، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محمود يسرى، مدير الأمن، بلاغا من كريمة ك سن 38 ربة منزل، بقيام كل من كرم س (كرم العمدة) سن 39 ومحمد ع وشهرته (محمد سعدية) سن 40 عامل، وعامر أ وشهرته (عامر بربش) سن 30 عامل باستدراجها لأحد الأراضى الزراعية "أشجار الجوافة" بمنطقة عرب العيايدة والتعدى عليها جنسياً والاستيلاء منها على دبلة ذهب وعدد 2 غويشة إكسسوار، وتصويرها وابتزازها مالياً، حيث تحصلوا منها على مبلغ 2000 جنيه مقابل عدم نشر المقاطع المصورة، إلا أن المتهمين قاموا بنشر ذلك الفيديو بالمنطقة، الأمر الذى تسبب فى طلاقها من زوجها، وعليه حضرت للإبلاغ وباستهداف المتهمين تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم الأول وبفحص هاتفه المحمول تبين وجود المقطع المصور عليه وبمواجهته بما ورد بأقوال المبلغة اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهمين الهاربين.

وجار تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5040 إدارى مركز الخانكة لسنة 2015م، وجارى العرض على النيابة.

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مصر 365