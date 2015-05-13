حبس سودانية وروسية و3 مصريات تم ضبطهن داخل شبكات دعارة

أمرت نيابة العجوزة برئاسة المستشار أحمد دبوس حبس 5 فتيات تم ضبطهن داخل 3 شبكات لأعمال الدعارة 4 أيام على ذمة التحقيقات وعرض أحدهن على الطب الشرعى لتحديد عمرها لكونها قاصرا.

كانت الإدارة العامة لمباحث الآداب برئاسة اللواء مجدى موسى، من ضبط 3 شبكات دعارة بالمهندسين.

>كان كلف اللواء محمد ذكاء مدير النشاط الداخلى بالإدارة ضباط الإدارة بعمل حملة أمنية مكبرة على الشقق المفروشة بالمهندسين.

وبعد إجراء التحريات بمعرفة العقيد إبراهيم الطويل مدير التحريات واستئذان النيابة العامة، تحركت قوة برئاسة العقيد أحمد طاهر والعقيد عصام أبو عرب بالاشتراك مع المقدم تامر فاروق والمقدم حسن النجار والمقدم محمد حلمى والمقدم إيهاب توفيق والمقدم وليد طراف.

وتمت مداهمة شقة مفروشة فى المهندسين وبداخلها فتاة روسية الجنسية وتساعدها فتاة سودانية فى أعمال الدعارة وبرفقتهما راغب متعة فى وضع التلبس مقابل 2500 جنيه للفتاتين، كما تم التحفظ على جهاز لاب توب وخمور ونقود مالية مختلفة وملابس داخلية وخارجية وهواتف محمولة وأوقية ذكرية بحوزة المتهمين .

كما تمكنت القوة من مداهمة شقة أخرى بالمهندسين بداخلها رجل من إحدى دول الخليج أثناء ممارسة الجنس الحرام مع فتاة ساقطة مقابل 1200 جنيه داخل شقة مفروشة أثناء تدخينهما مخدر الحشيش بعد ممارستهم الرذيلة، وتم التحفظ على المخدرات والملابس والنقود والهواتف المحمولة .

كما تم ضبط شاب مع شقيقتين إحداهما 22 عاما والثانية 17 عاما أثناء ممارستهم الرذيلة داخل شقة مفروشة مقابل 1500 جنيه لهما، تم التحفظ على خمور وملابس داخلية ونقود مالية، وتم تحرير محاضر للمتهمين وإرسالهم للنيابة للتحقيق.