"اليوم السابع واتس آب".. كوبرى مهدد بالانهيار فى قرية "دويدة" بالشرقية

استمرارًا لتفاعل القراء مع الخدمة التى أطلقها "اليوم السابع"، بعنوان "اليوم السابع واتس آب"Whatsapp Youm7"، أرسل أحد القراء صوراً لكوبرى بقرية دويدة بمركز الزقازيق التابع لمحافظة الشرقية، توضح مدى الإهمال والتهالك الذى طال الكوبرى، حيث إن حالة الكوبرى مزرية ومهدد بالانهيار.

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