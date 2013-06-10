هشام عباس: لا أخاف شيئا.. وعلمت بالحكم ضدي مثلما علم الجميع

كتب : فاطمة النشابي منذ 16 دقيقة

قال الفنان هشام عباس إنه علم بالحكم الصادر ضده بالحبس والغرامة مثلما علم الجميع، مؤكدا أنه لا يخاف شيئا، ويبحث حل المشكلة مع محاميه.

وأضاف عباس، في اتصال هاتفي لبرنامج "هنا العاصمة"، الذي تقدمه لميس الحديدي على قناة cbc، إن البلاغ الذي قُدِّم ضده كان بسبب شقته التي يسكن بها، وهذه الشقة كان يعيش بها منذ عام 1995، وباعها بشكل قانوني منذ عام ونصف، ولم يكن يعلم أن هناك مشاكل عليها، مشددا على أنه لا يخاف من شيء، ويبحث مع المحامي كيفية حل هذه المشكلة.

وكانت محكمة جنح مدينة نصر عاقبت هشام عباس بالحبس سنتين وكفالة عشرة آلاف جنيه لوقف التنفيذ، وألزمته بدفع تعويض 40 ألف جنيه، على خلفية اتهامه في واقعة نصب.