إضافة زيت الزيتون أو المكسرات لحمية البحر المتوسط يقوى قدرات المخ

إضافة المزيد من زيت الزيتون أو المكسرات إلى حمية البحر الأبيض المتوسط الغنية بالفواكه والخضراوات والأسماك والحبوب الكاملة والقليل من اللحم الأحمر، قد يساعد فى الحفاظ على العقل أكثر قوة مع التقدم فى السن، وفقاً لدراسة إسبانية علمية حديثة.

ووجد الباحثون خلال الدراسة التى شملت على 450 شخصا، وكانوا يبلغون من العمر حوالى 67 عاماً، أنه بعد تناول كبار السن من هذه الوجبات الغذائية، ظهر عليهم تحسن كبير فى التفكير والذاكرة بالمقارنة بالناس الذين كانوا يأكلون حمية تعتمد على كمية قليلة من هذه الدهون.

وقال الباحث الدكتور إميليو روس، مدير عيادة الدهون فى مستشفى برشلونة، إن تأخير ظهور تدهور الحالة العقلية المرتبط بالعمر يمكن مع اتباع نظام غذائى صحى يحتوى على الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة، مثل زيت الزيتون البكر والمكسرات.