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أول معرض للأزياء الراقية بأسعار مخفضة في المملكة يفتح أبوابه في الرياض

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أول معرض للأزياء الراقية بأسعار مخفضة في المملكة يفتح أبوابه في الرياض أول معرض للأزياء الراقية بأسعار مخفضة في المملكة يفتح أبوابه في الرياض

الأربعاء 13-05-2015 11:05

افتتح ملتقى الماركات العالمية المخفضة أبوابه أمس الإثنين في بيت العمران في الرياض لأول مرة في المملكة العربية ولمدة أربعة أيام.
ملتقى الماركات العالمية المخفضة، هو معرض للأزياء يقدم محلات ومتاجر الأزياء الراقية في المملكة العربية السعودية .وعدد من المصممين المحليين تحت سقف واحد وبأسعار مخفضة
اليوم الأول كان مخصصا لكبار الشخصيات والإعلاميين، وأصحاب النفوذ في المجال من المنطقة، مثل الكويتية بيبي العبد .المحسن وأخصائية المظهر آرام قباني من المملكة العربية السعودية
في الأيام الثلاث القادمة سيستقبل الملتقى الزوار وسيتسنى للمتسوقين الوصول إلى مجموعة واسعة من القطع المميزة لدى كبار متاجر الأزياء الراقية مثل هارفي نيكولز، بوتيك بلانك، والمياس، وكذلك الأزياء العالمية مثل فيرساتشي، جيل ساندر نيفي، وجاست كافالي. ويمكن للحضور أيضا الحصول جلسة عناية بالأظافر سريعة والمشاركة في ورش تجميل مصغرة .والحصول على نصائح تجميلية من المختصين خلال أيام الملتقى
يسعى ملتقى الماركات العالمية المخفضة إلى القضاء على الفجوة القائمة في عالم الموضة والأزياء في المملكة، وذلك ليس فقط عن طريق تقديم مكان للتسوق ولكن فرصة للقاء بعض من أكثر المؤثرين في المجال محليا وخلق تجربة ثرية لعشاق .الموضة
ملتقى الماركات العالمية المخفضة مستمر إلى الخميس 12 مايو في بيت العمران، الرياض. من الساعة 10:00 حتى 12:00 و 4:00 حتى 11:00

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