15 إطلالة أنيقة من الفاشينيستا كريستينا بازان

تضم ساحة الموضة والجمال العديد من الأسماء الشابة التي تعد من أكبر الأسماء المؤثرة في هذا المجال، ومن بين هذه الأسماء يبرز اسم المدونة الأنيقة كريستينا بازان Kristina Bazan.

عرفت الفاشينيستا المتألقة كريستينا بازان كواحدة من أجمل مدونات الموضة العالميات، حيث تتمتع بذوق أنيق وتظهر متألقة في مختلف محافل الموضة، وما يميز ستايل كريستينا عن غيرها التنوع الظاهر على كل إطلالة، كما يعجبنا دمجها المتقن بين القطع الكلاسيكية البسيطة مع الإكسسوارات العصرية ذات التصاميم الملفتة.

ظهرت كريستينا في إحدى إطلالاتها بفستان رائع من Lanvin، ونسقته مع حقيبة مميزة من Dior وحذاء رائع بلون فضي جميل، وأكملت هذه الإطلالة الأنيقة بمجوهرات عصرية فريدة، وفي إطلالة أخرى بدت متألقة بلوك رسمي جميل باللون السكري، ونسقته مع حذاء رياضي جميل من Dior.

أما عن إطلالات الكاجوال، فتتقن المدونة الأنيقة تنسيق الإطلالات البسيطة والمريحة بين بنطلونات الجينز والمعاطف الأنيقة ذات التصاميم المميزة، وهذا يدل على ذوقها المميز وحسها الأنيق.

جمعنا لك في الصور أعلاه 15 إطلالة أنيقة من المدونة الأنيقة كريستينا بازان، شاهديها وشاركينا برأيك.

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