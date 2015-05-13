أخبار عاجلة

خالد الجندي يفتتح مسجد الزمالك -
رئيس الوزراء ومرتضى منصور يتفقدان منشآت الزمالك الجديدة -
تدريبات خاصة لثلاثي الأهلي قبل لقاء بتروجت -
«كوليبالي» يقود هجوم الأهلي أمام بتروجيت -
فيديو| لاعبا إنبي يعتديان على صحفي بعد التعادل أمام طنطا -
حظك اليوم برج الحمل الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
رئيس الوزراء: علاوة استثنائية للعاملين بالدولة مطلع العام المقبل -
رئيس الوزراء: مخطط لتسديد مستحقات الشركات الأجنبية للحفاظ على الإنتاج -
تركيا تنتقد روسيا بسبب دعم بشار الأسد: عمل خاطئ تماما -
محافظ أسيوط يلتقي 17 نائبا برلمانيا لمناقشة مشكلات مياه الشرب والصرف الصحي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

15 إطلالة أنيقة من الفاشينيستا كريستينا بازان

Google+ Print
15 إطلالة أنيقة من الفاشينيستا كريستينا بازان 15 إطلالة أنيقة من الفاشينيستا كريستينا بازان

الأربعاء 13-05-2015 11:09

تضم ساحة الموضة والجمال العديد من الأسماء الشابة التي تعد من أكبر الأسماء المؤثرة في هذا المجال، ومن بين هذه الأسماء يبرز اسم المدونة الأنيقة كريستينا بازان Kristina Bazan.

عرفت الفاشينيستا المتألقة كريستينا بازان كواحدة من أجمل مدونات الموضة العالميات، حيث تتمتع بذوق أنيق وتظهر متألقة في مختلف محافل الموضة، وما يميز ستايل كريستينا عن غيرها التنوع الظاهر على كل إطلالة، كما يعجبنا دمجها المتقن بين القطع الكلاسيكية البسيطة مع الإكسسوارات العصرية ذات التصاميم الملفتة.

ظهرت كريستينا في إحدى إطلالاتها بفستان رائع من Lanvin، ونسقته مع حقيبة مميزة من Dior وحذاء رائع بلون فضي جميل، وأكملت هذه الإطلالة الأنيقة بمجوهرات عصرية فريدة، وفي إطلالة أخرى بدت متألقة بلوك رسمي جميل باللون السكري، ونسقته مع حذاء رياضي جميل من Dior.

أما عن إطلالات الكاجوال، فتتقن المدونة الأنيقة تنسيق الإطلالات البسيطة والمريحة بين بنطلونات الجينز والمعاطف الأنيقة ذات التصاميم المميزة، وهذا يدل على ذوقها المميز وحسها الأنيق.

جمعنا لك في الصور أعلاه 15 إطلالة أنيقة من المدونة الأنيقة كريستينا بازان، شاهديها وشاركينا برأيك.

سيعجبك أيضاً:

أناقة تصاميم Givenchy تجذب الأنظار على السجادة الحمراء

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي