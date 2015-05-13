بلاغ ضد 6 أشخاص هددوا مزارع للاستيلاء على أرضه بسوهاج

حرر مزارع بلاغاً ضد 6 أشخاص لقيامهم بإطلاق أعيرة نارية وتهديده بترك أرضه الزراعية بناحية الجبيرات – دائرة مركز طهطا.

وتلقى اللواء إبراهيم صابر، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، إخطاراً من العميد أحمد عبدالعزيز الجميلي مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بورود بلاغ من المدعوعوض صديق عوض عليان 55 سنة مزارع – ويقيم بناحية الجبيرات – دائرة المركز بتضرره من كل من : مرعي محمد أحمد ، أحمد مرعي محمد أحمد ،العال محمد أحمد ،أحمد محمد أحمد ، حسن مرعي محمد أحمد، داوود إسحاق متوشلح – يقيمون بذات الناحية لقيامهم بتهديده بترك أرضه الزراعية ومساحتها تسعة قراريط، وقيام الثاني بإطلاق أعيرة من سلاح ناري كان بحوزته في الهواء بقصد التهديد.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 1918 إداري المركز لسنة 2015 وبالعرض على النيابة العامة قررت صرف الحاضر من سراي النيابة، وطلب المشكو في حقهم لسؤالهم والعرض على نحو عاجل، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها وصولاً لحقيقتها.