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عبد الرحمن عز يعلن "تجرده" للدفاع عن شرعية "مرسي"

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عبد الرحمن عز يعلن "تجرده" للدفاع عن شرعية "مرسي" عبد الرحمن عز يعلن "تجرده" للدفاع عن شرعية "مرسي"
ويبحث مع عدد من شباب الثورة عن مبادرة لإطلاقها قبل 30 يونيو لحقن الدماء

كتب : صالح إبراهيم منذ 4 دقائق

رحب الناشط عبدالرحمن عز بالدعوة التي أطلقتها حملة "تجرد"، للاعتصام أمام قصر الاتحادية وفي الشوارع والميادين يوم 28 يونيو الجاري، لتأكيد شرعية الرئيس محمد مرسي.

وأكد عز، على هامش مشاركته في الاجتماع الذي عقدته الأحزاب الإسلامية حول مياه النيل، أنه سيشارك "تجرد" مظاهراتها مهما وصل الأمر، مضيفا أنه مع عدد من شباب الثورة يبحثون الآن عن مبادرة لإطلاقها قبل 30 يوينو لحقن الدماء.

وقال إنه "إذا كان، على أسوأ الظروف، يجب أن يموت أحد يوم 30 يونيو، فالأحسن أن يصاب بدلا من الموت، ونحن شباب الميدان نسعى لحقن الدماء".

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