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أحد مؤسسى الجماعة الإسلامية: نتجه لتعيين عبود الزمر بديلا لعصام دربالة

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أحد مؤسسى الجماعة الإسلامية: نتجه لتعيين عبود الزمر بديلا لعصام دربالة أحد مؤسسى الجماعة الإسلامية: نتجه لتعيين عبود الزمر بديلا لعصام دربالة
قال الشيخ فؤاد الدواليبى، أحد مؤسسى الجماعة الإسلامية، إن الجماعة الإسلامية ستعين بديلا لـ"عصام دربالة"، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية من أعضاء مجلس شورى الجماعة الإسلامية المتواجدين داخل .

وأضاف الدواليبى لـ"اليوم السابع"، أن الجماعة الإسلامية تتجه لتعيين الشيخ عبود الزمر عضو مجلس شورى الجامعة، رئيسا للجماعة، أو الشيخ صلاح هاشم، باعتبارهما أحد الأعضاء القدامى لمجلس شورى الجماعة الإسلامية، كما أنه يستطيع أن يخرج الجماعة الإسلامية من أزمتها الحالية.

كانت قيادات الجماعة الإسلامية، قد ألقت القبض على عصام دربالة، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، صباح اليوم الأربعاء فى قنا.


>- الجماعة الإسلامية: القبض على عصام دربالة صباح اليوم

- محامى الجماعة الإسلامية: عصام دربالة متهم بالانضمام فى "تحالف الإخوان"

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