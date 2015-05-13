وزير الزراعة يتابع أعمال مشروع «المليون فدان» في مدينة الفرافرة الجديدة

يزور الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأربعاء، منطقة الفرافرة الجديدة بالوادي الجديد، لتفقد سير العمل بمشروع مدينة الفرافرة الجديدة ،التي تبلغ مساحتها 10 آلاف فدان، ضمن خطة الدولة لاستصلاح المليون فدان.

ويرافق الوزير خلال جولته عدد من المسؤولين التنفيذيين بوزارة الزراعة والمعينين بمشروع المليون فدان، للوقوف على آخر أعمال التجهيز للمدينة، والتي تعتبر إحدى النماذج المهمة لمشروع المليون فدان .

وقال اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد، إن هذه الزيارة تأتي بناء على تعليمات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لمتابعة مشروع المليون فدان واستصلاح وزراعة 650 ألف فدان بمناطق الفرافرة الجديدة والداخلة وشرق العوينات، مشيراً إلى أن الزيارة تتضمن تفقد عدد من المناطق الواعدة في مجال الاستثمار الزراعي وحل مشاكل المزارعين.