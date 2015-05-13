ضبط حاصل على بكالوريوس إعلام لنشره أخبارا مغلوطة بالإسكندرية

نجحت مباحث الإسكندرية فى ضبط حاصل على بكالوريوس إعلام يقوم بالتشهير وسب عدد من الشخصيات ونشر أخبار مغلوطة، حيث ورد لقسم الدخيلة محضر يتضمن بلاغ كل من "علاء الدين م ى" 55 سنة رئيس حى العامرية، و"إيزيس ع ف" 66 سنة طبيبة أسنان، و"أمل ص م" سن 49 سنة مذيعة ومقدمة برامج، و"يوسف م م" 59 سنة دكتوراه فى التجارة والمحاسبة، بتضررهم من مستخدم حساب فيس بوك المسمى "خ غ" لقيامه بنشر أسمائهم وصورهم الخاصة وعبارات إساءة وسب وقذف وتشهير فى حقهم وقيامه بنشر عبارات مسيئة للعديد من المسئولين بالدولة فضلا عن الإساءة لجهاز الشرطة والعاملين به.

كما تم اتهامه بنشر العديد من الأخبار المغلوطة التى من شأنها زعزعة الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين، وبتتبع حساب الفيس بوك محل الشكوى تبين أنه خاص بالمدعو "خالد ح غ ح" 42 سنة حاصل على بكالوريوس إعلام مقيم دائرة الدخيلة، وعقب تقنين الإجراءات قام ضباط الإدارة بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث قسم الدخيلة، وتمكنوا من ضبطه وبحوزته جهاز لاب توب – وراوتر- وهاتف محمول .

بمواجهته اعترف وتحرر المحضر رقم جنح اقتصادية قسم الدخيلة وجار العرض على النيابة.