بالصور …جلسة عرفية تنجح فى الصلح بين عائلتى «أبو وهبة» و«أبوسريع» فى حلوان

نجح المحكمون العرفيون فى إنهاء خصومة بين عائلتى أبوسريع وأبو وهبة بعزبة الوالدة فى حلوان بجنوب القاهرة ، بعد وفاة أحد الأشخاص من عائلة ابوهبة ، والتى أقيمت صباح اليوم فى ديوان الحج زكريا زغلول الشيخ ، وفى حشد امنى مكثف .

وقد حضر الجلسة العرفية مجموعه من المحكمين العرفيين وعلى رأسهم الحاج مسعد المظبوط ، والمهندس الإستشارى اسماعيل نصر الدين ، والإعلامى محسن داوود مقدم برنامج حق عرب ، وطارق شديد الديب ، والحج محمد غياض ، والحج على دياب ، والعمدة حسين ابوصالح ، والحج فوزى ابوخضر .

وقد ادار الجلسة العرفية مصطفى الشيخ وقد بدأت الجلسة بقراءة القرأن الكريم ، وكلمة من ممثل الأوقاف الشيخ رفعت عبدالحميد ، ثم بدأ المحكمون فى سماع حجة كل عائلة منفصلة عن الاخرى ثم سماع الشهود ، وارجئ الحكم لآخر الجلسة لحين استكماله فى غرفة المداولة .

وقد تحدث المهندس الإستشارى اسماعيل نصر الدين ، والذى كان لحضوره أثر قوى فى إتمام المصالحة بين العائلتين ، مؤكدا أن الأمم لن تنهض الإ بالسلام والمحبة والود والتسامح داعيا العائلتين إلى نبذ العنف والخلاف بينهما .

وقد حكم المحكمون على عائلة أبوسريع بأداء يمين القسامة وهو حلف 50 قسم من عائلة أبوسريع مضمونه أنهم أبرياء من دم المتوفى من عائلة ابوهبة ، كما تم تغريم عائلة أبوسريع مبلغا وقدره 50 الف جنيه عن أخطاء سابقة لهم ، وقد استمع الطرفان الحكم بصدر رحب فرحين به ثم تعانقوا وتبادلوا السلام شاكرين راعى البيت والمحكمين .

يذكر أنه قد وقعت مشاجرة بين العائلتين منذ شهور قليلة وقد سقط أحد عائلة ابووهبة متوفيا وفاة طبيعية بعد المشاجرة مم أثار الشك فى نفوسهم وأشاروا أصابع الإتهام لعائلة أبوسريع واليوم قد تم تبرئتهم .