مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر فى حادث تصادم بالبحيرة

لقى قبل قليل 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب آخر جراء وقوع حادث تصادم بالطريق الدولى الساحلى اتجاه رشيد أمام مدخل الكراكول دائرة مركز شرطة كفر الدوار.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث تصادم بين السيارة رقم 9162 س ر ط "ملاكى" غير معلوم قائدها والسيارة رقم 1896 ر م ج المقطورة رقم ر ع د 1269، فر قائدها هاربا ًتاركاً السيارة.

أثناء سير السيارة الثانية بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيده، مما أدى إلى انحرافها واصطدامها بمؤخرة السيارة الأولى التى تصادف سيرها فى ذات الاتجاه.

أسفر الحادث عن وفاة 3 أشخاص من مستقلى السيارة الأولى وهم أشرف السيد عبدالمجيد النجار وأيمن السيد عبدالمجيد النجار ومحمد شامخ محمد خالد وإصابة أمير السيد عبدالمجيد النجار "من مستقلى ذات السيارة باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالذراع الأيمن والأنف، وتم نقل الجثث لمشرحة مستشفى كفر الدوار العام والمصاب لذات المستشفى، وتحرر المحضر 9839/2015 جنح المركز، وجارى العرض على النيابة العامة.