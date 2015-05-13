"العلوم الفلكية": دعم مرصد القطامية بـ"تليسكوب راديوى" للرصد الليلى

قال الدكتور أشرف تادرس رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للعلوم الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة البحث العلمى المصرية، إن المعهد سيزيد من كفاءة مرصد القطامية الفلكى بتركيب تليسكوب راديوى للتغلب على مشكلة اقتراب العاصمة الجديدة منه وتأثيرها على ليالى الرصد بالمرصد .

وأضاف الدكتور أشرف تادرس فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن عملية التطوير ستكون مؤقتة لحين إنشاء مرصد جديد، مشيرا إلى أنه من الممكن الانتهاء من عملية إنشاء الجديد خلال 10 أعوام، مؤكدا أنه لا يمكن نقل مرصد القطامية بأى حال من الأحوال من مكانه لضخامة تليسكوبه ومكوناته لكن يمكن إنشاء مرصد آخر جديد .

يذكر أن العائق الجديد الذى يواجه ليالى الرصد بالمرصد الآن هو العاصمة الإدارية الجديدة، والتى أعلنت مصر عن إنشائها بطريق القاهرة- السويس، خاصة أن المسافة بينها وبين المرصد ستقل عن 30 كيلومترا وستكون أضواؤها خفاقة، وتقدم معهد العلوم الفلكية بمذكرة لوزير البحث العلمى بهذا الشأن وعدد من الوزارات الأخرى المعنية.

جدير بالذكر أن مرصد القطامية الفلكى يعد الأكبر فى الوطن العربى والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث أنشئ المرصد عام 1964 وأول الخطوات التى يمر عليها علماء الفلك لتحديد بدايات الشهور العربية ونهايتها، ويعطى إشارة البدء لأى شهر هجرى، بالإضافة إلى أنه يتميز بأن لديه أكثر من 200 ليلة رصد لارتفاعه عن سطح البحر بنصف كيلومتر تقريباً.

طلاب يلتقطون فيديو وصورًا لظواهر فلكية من مرصد القطامية