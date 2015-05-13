الأمن العام يضبط 310 قطع سلاح و213 تاجر مخدرات و10 سيارات مسروقة

استكمل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بقيادة اللواء كمال الدالى، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام، حملاته الأمنية الموسعة التى تستهدف البؤر الإجرامية، لملاحقة الخارجين عن القانون، من تُجّار المخدرات والأسلحة، والهاربين من تنفيذ الأحكام، وضبط التشكيلات العصابية والعناصر الخطرة ممن يروعون المواطنين.

وأسفرت الحملات التى تمت بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزى بجميع محافظات الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط 92 قطعة سلاح نارى عبارة عن 21 بندقية آلية وبندقية رصاص و35 بندقية خرطوش و7 طبنجات و28 فرد محلى الصنع و410 طلقات نارية مختلفة الأعيرة و 215 قطعة سلاح أبيض .

كما تم ضبط 213 متهماغ فى قضية مخدرات، وتم ضبط بحوزتهم كمية من مخدر البانجو وزنت 393,140 كيلو، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 10,574 كيلو، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 1,454 جرام، وكمية من مخدر الأفيون وزنت 3 جرامات، وإبادة مساحة (10 أفدنة و12قيراطا) منزرعة بنبات البانجو المخدر و15881 قرصا مخدرا .

ونجحت الحملات فى ضبط 3 تشكيلات عصابية ضمت 8 متهمين ارتكبوا 7 حوادث سرقة متنوعة و ضبط 59 متهما هاربين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا، و12 مراقبا هاربين، وضبط 3 متهمين من المشهور عنهم القيام بأعمال البلطجة وبحوزتهم 3 قطع سلاح أبيض، وضبط 788 دراجة بخارية مخالفة وضبط 10 سيارات مُبلغ بسرقتها .

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