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عودة حركة قطارات البحيرة بعد التعامل مع قنبلة هيكلية بمحطة كفر الدوار

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عودة حركة قطارات البحيرة بعد التعامل مع قنبلة هيكلية بمحطة كفر الدوار عودة حركة قطارات البحيرة بعد التعامل مع قنبلة هيكلية بمحطة كفر الدوار
عادت قبل قليل، حركة قطارات القاهرة الإسكندرية لطبيعتها، وتم استئناف رحلاتها بعد تمشيط محطة قطار كفر الدوار، بعد أن سادت حالة من الذعر والفزع بين أهالى كفر الدوار بالبحيرة بعد العثور على قنبلة داخل محطة قطار كفر الدوار.

كان اللواء محمد فتحى إسماعيل، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا من العميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث، بالعثور على قنبلة بصالة تذاكر محطة قطار كفر الدوار بالبحيرة، وتم إيقاف حركة القطارات.

وهرعت سيارات الإطفاء وفريق من خبراء المفرقعات برئاسة العميد جمال يس، والمقدم ياسر سلام رئيس قسم المفرقعات، لمكان الأحداث وتم فرض كردون أمنى حول المنطقة وتم التعامل مع القنبلة وتفكيكها وتبين أنها هيكلية وتم تمشيط المنطقة بواسطة الكلاب البوليسية وعادت حركة القطارات لطبيعتها واستأنفت رحلاتها.

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