لمحبى البطيخ.. هدئ أعصابك وحسّن مودك بشريحة يوميًا

الأعصاب المتوترة والشعور بالمزاج السىء أحد أهم الصفات المصاحبة للصيف وحرارته، ولذا ففاكهة البطيخ هى الحل المثالى للترطيب والتخلص من الشعور بالحرارة المرتفعة، والطقس الساخن.

البطيخ أحد أهم أنواع الفاكهة الصيفية التى تساعد على الشعور بالترطيب ، والبرودة، وامتصاص الشعور بسخونة الجسم، وتأثره الشديد بالحرارة، كما توضح الدكتور نيفين رضا، أخصائى الباطنة، فالبطيخ لا تقف فوائده عند هذا الحد من الترطيب والشعور بالانتعاش للشخص الشاعر بالحرارة، بل إنه يساعد بالفعل على الشعور بالهدوء، ولزيادة كمية المياه فيه، كما يساعد على الشعور بالاسترخاء التام، والهدوء والراحة النفسية.

كما يفيد تناول شرائح البطيخ حسبما توضح نيفين، فى تقليل الشعور بالعصبية، وتحسين المزاج العام للشخص، والتخلص من الاكتئاب، والشعور بتقلبات مزاجية سيئة، فالشعور بالاختناق النفسى، والضغوط النفسية تقضى عليه بضع شرائح من البطيخ الطازج الملىء بالمياه.

ولذا تنصح نيفين بضرورة تناول البطيخ فى الصيف لتحسين المزاج، والتمتع بنفسية أكثر راحة وهدوء، والتمتع بالصفاء النفسى وتقليل الشعور بالتهاب الأمعاء وانعدام الرغبة فى تناول الطعام، كما يساعد على تبريد عرق حر الصيف والشعور ببرودة لا مثيل لها.