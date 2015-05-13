بالفيديو..مياه الصرف الصحى تصب فى بحر بيلا وتهدد الأهالى بكارثة صحية

طالب أهالى بيلا الدكتور أسامة حمدى، محافظ كفر الشيخ، بإنقاذهم من كارثة بيئية فى شارع الجلاء أمام إدارة الشئون الاجتماعية التى يتوافد عليها الآلاف بسبب صب مياه الصرف الصحى فى بحر بيلا الذى تعتمد عليه الزراعات فى عملية الرى، بالإضافة إلى شرب الحيوانات منها وبعض الأهالى يغسلون أوانيهم فيه بالإضافة لنزول الكبار والصغار للاستحمام به وصيد الأسماك مما يؤثر على صحتهم ويصيبهم بالأمراض.

وأكد البسطويسى عيسى شريف "من سكان شارع الجلاء" أن ما نحن فيه كارثة صحية بسبب فيضان مياه الصرف الصحى من البالوعات ويتم صرفها فى بحر بيلا، مشيراً إلى أن منطقة شارع الجلاء أمام إدارة الشئون الاجتماعية ببيلا منخفضة وعندما تتعطل محطة الصرف الصحى نجد مياه الصرف الصحى تنهمر من البالوعات لبحر بيلا فتختلط مياه البحر بمياه الصرف الصحى، مما يزيد من الأمراض ناهيك عن الرائحة الكريهة.

وأضاف ماهر حسنين على "إدارى"، أن هذه المنطقة بها إدارة الشئون الاجتماعية وخلف إدارة شئون مستشفى المرضى والمسنين فتؤثر رائحة المياه عليهم، بالإضافة إلى تواجد مياه الصرف الصحى بالشارع مما يعوق سيرهم.

وأشار أشرف محمد أبو الوفا "أخصائى اجتماعى" إلى أن الوضع مؤسف، فلم يكن الاكتفاء بصب مياه الصرف الصحى فى مياه البحر، بل تأذى الأهالى القاطنين فى الشارع من انتشار المياه ويصعب على البعض تخطيها وهى المنطقة الوحيدة غير المرصوفة وتقع خلف استراحة مدينة بيلا.

وقال محمد على "عامل"، إن الشباب يتجردون من ملابسهم للاستحمام فى البحر وتتواجد الحيوانات التى تشرب مياه البحر المختلط بالصرف الصحى ولا يعبئون بأن هناك سيدات وفتيات لابد من مراعاة شعورهن، ناهيك عن ملء شارع الجلاء بالمياه والمقابل له بالتكاتك والدراجات النارية لغسلها فيمتلئ الشارع بالمياه دون رقابة من مجلس المدينة.

وأضاف مسعد محمد "عامل" نطالب شرطة بيلا بمنع الخارجين على القانون من اللجوء لمقابر بيلا لشرب المخدرات بها، وفى الصباح نجد السرنجات على الأرض وهو ما يمكن أن يعرض الأطفال والكبار للأمراض نتيجة الإصابة من أسنان هذه الإبر ودون أن تكون هناك حرمة للموتى حتى إنهم يحطمون الكشافات بالمقابر حتى لا يُفضح أمرهم وحتى يتم دفن موتانا تبرع اثنان بماتورين كهرباء لإنارة المقابر أثناء تشييع الجنازات لعدم كفاية الإنارة بقابر بيلا.

وأكدت ليلى محمود "ربة منزل" أن مياه الصرف الصحى تدخل أسفل المنازل لكثرتها وتهدد المنزل بالانهيار ومنذ 3 سنوات لم نجد حلاً لتلك المشكلة، فالمسئولون بشركة مياه الشرب والصرف الصحى لا يهتمون بشكاوى ومعاناة الأهالى وكل ما يفعلونه سحب المياه من تلك المنطقة وتفريغها فى البحر فى منطقة أخرى.

وأشار محمود محمد "موظف" كل ما نريده إحلال وتجديد لـ300 متر فقط فى شارع الجلاء لخط الصرف الصحى واستكمال الصرف المغطى فى بحر بيلا من أمام كوبرى المقابر حتى إدارة التضامن الاجتماعى.



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مجرى لنزول مياه الصرف فى بحر بيلا



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آثار مياه الصرف الصحى الطافحة والريم الأخضر والمسئولون فى غفلة



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آثار طفح مياه الصرف الصحى بشارع الجلاء ببيلا



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البالوعة تطفح من مياه الصرف الصحى لتصب ببحر بيلا



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مياه الصرف الصحى تنهمر والأهالى حولها لا حول لهم ولا قوة



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غزارة مياه الصرف الطافحة تؤثر على مياه بحر بيلا