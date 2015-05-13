بالفيديو.. علاج بنات العمة فتحية المعاقات على نفقة جامعة سوهاج

استجابة لـ"اليوم السابع" قرر الدكتور نبيل نور الدين رئيس جامعة سوهاج إرسال سيارة إسعاف مجهزة اليوم الأربعاء إلى نجع العرب دائرة مركز طما، لنقل "أسرة الست فتحية" إلى المستشفى الجامعى للكشف على بناتها الأربعة "أمل وراوية وصباح وشادية"، للوقوف على حالتهن الصحية وتشخيص الأمراض التى يعانين منها، ومن ثم تحديد سبل العلاج .

ومن جانبه صرح الدكتور نبيل نور الدين رئيس الجامعة لـ"اليوم السابع"، أنه فور سماعه ورؤية مأساة هذه الأسرة البسيطة عبر المواقع الإلكترونى بـ"اليوم السابع" قررت الجامعة الوقوف بجانبها وتبنى حالات بناتها الأربعة، والبدء بالخطوة الأولى وهى تكليف الدكتور سمير عبد المجيد مدير المستشفى بعمل لجنة تضم أطباء فى تخصصات "الأعصاب والباطنة والعظام" لكى تقوم بالكشف على هؤلاء الفتيات .

وأوضح أن الجامعة سوف تقدم أقصى ما تستطيع لهذه الأسرة، مشيراً إلى أنه إذا لم يكن لهؤلاء الفتيات علاج بالمستشفى الجامعى هنا، فسوف يتم إجراء الاتصال بكافة الجهات المعنية للوصول إلى حل جذرى للتشخيص والعلاج بعيداً عن تحميل الأسرة البسيطة أعباءً إضافية .

كانت العمة فتحية قد ناشدت فى وقت سابق أصحاب القلوب الرحيمة لمساعدتها فى علاج بناتها الأربعة "عبر موقع اليوم السابع"، والتى وصفت حالتهن قائلة بطريقتها البسيطة "أمل وراوية وصباح وشادية" معاقات حركياً، "صباح" عندها شلل أطفال "وراوية" عندها مرض فى أقدامها ومش قادرة تمشى، أما "أمل جالها دور سخونة وبعدها فقدت النطق تماما زى أخواتها الثلاثة أما شادية عندها ورم بالحوض أخذتها مستشفى أسيوط، وتم حجزنا لمدة شهر كامل صرفنا خلاله مبلغ كبير جدا لا نقدر على سداده وبعد تحديد العملية، قالوا العملية مش ها تتعمل، فطلبت منهم الخروج ورجعت بها مرة أخرى وحالتها كل يوم فى الأسوأ لدرجة أنها لا تستطيع أن تدخل دورة المياه.

وأضافت الأم أن بناتها فى حاجة ماسة إلى رعاية طبية مستمرة، وتساءلت كيف أعالج وأؤكل وأنا مش معايا فلوس، والعائل الوحيد لينا توفى من 27 سنة ومن بعده ابنى الكبير توفى أيضا، ولم يتبق لنا غير ابن واحد على الأربع بنات مش قادر يكفى احتياجتنا أنا وأخواته واحتياجات زوجته .



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العمة فتحية



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صباح بنت فتحية



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فتحية وبناتها