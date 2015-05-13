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ضبط مسجل بسلاح آلى و18 كيلو بانجو بوادى النقرة فى أسوان

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ضبط مسجل بسلاح آلى و18 كيلو بانجو بوادى النقرة فى أسوان ضبط مسجل بسلاح آلى و18 كيلو بانجو بوادى النقرة فى أسوان
تمكنت مباحث مركز نصر النوبة بأسوان، اليوم الأربعاء، من ضبط عامل له معلومات جنائية مسجلة فى أحد الأكمنة فى طريق وادى النقرة متلبسا بحيازة سلاح نارى و(8) لفافات كبيرة الحجم بداخلها نبات البانجو المخدر، تحرر بالواقعة المحضر (696) إدارى نصر النوبة، وجار العرض على النيابة.

وكانت قوة أمنية تحت إشراف العميد حسين حامد مدير إدارة البحث، وبرئاسة العميد خالد الشاذلى رئيس مباحث المديرية، قد تمكنت من ضبط المتهم (عبد العزيز ع) 30 سنة عامل والسابق اتهامه فى (5) قضايا متنوعة حال تردده على منطقة وادى النقرة مستقلا سيارة ربع نقل وبحيازته بندقية آلية و (12) طلقة من نفس عيار السلاح المضبوط وحوالى (18) كجم تقريبا من مخدر البانجو، ومبلغ مالى (1610) جنيهات تم تحريز المضبوطات، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.

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