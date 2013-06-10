"التعليم": أخبار سارة لطلاب المرحلة الثانية خلال عرض نتيجة العينة العشوائية للغة العربية غدا

كتب : توفيق شعبان منذ 8 دقائق

أكد محمد السروجى المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات الثانوية العامة تسير بصورة طيبة، مشيرا إلى أن هناك محاصرة للغش غير مسبوقة فى تاريخ الوزارة، نافيا مع نشر على بعض المواقع من أن "التعليم" تدرس إلغاء امتحانات الثانوية العامة بعد تسريب بعض الامتحانات عبر مواقع التواصل الاجتماعى، مؤكدا أن هذا الكلام عار تماما من الصحة.

وقال السروجى، لـ"الوطن"، إن وزارة التعليم ستعلن أخبارا سارة لطلاب المرحلة الثانية، خلال المؤتمر الصحفى غدا، عبر الإعلان عن النتيجة العشوائية لامتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوى.