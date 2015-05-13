ليلة_الأبطال - مولر: جمهور بايرن أصابني بالقشعريرة

(إفي): أكد توماس مولر مهاجم بايرن ميونخ الألماني أن التشجيع الذي ناله الفريق اليوم رغم استحالة التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا، خلال مواجهة برشلونة في إياب نصف النهائي، جعله يشعر بـ"القشعريرة".

وقال مولر:"يجب أن نهنئ جمهورنا، لقد كان دعمهم خياليا. تعتقد أنك عشت كل شيء، لكن حينما تمر بأمر مماثل تتملكك القشعريرة"، خلال تصريحات أدلى بها للقناة الثانية في التلفزيون الألماني (زد دي إف).

وأضاف "شهدت المباراتين أشياء عدة كان من شأنها المساهمة في بلوغنا النهائي".

وتأهل برشلونة اليوم إلى نهائي دوري الابطال، رغم خسارته 3-2 ، بفضل فوزه ذهابا على أرضه 3-0.