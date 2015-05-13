موريتانيا تشارك فى مؤتمر وزراء داخلية دول الساحل بالنيجر

غادر وزير الداخلية الموريتانى محمد ولد أحمد سالم والوفد المرافق له نواكشوط فى ساعة مبكرة صباح اليوم متوجها إلى نيامى للمشاركة فى مؤتمر وزراء الداخلية دول الساحل الذى تبدأ أعماله فى وقت لاحق اليوم الأربعاء فى جمهورية النيجر ويستمر يومين.

يتزامن عقد المؤتمر مع تجدد القتال فى شمال مالى بين الحركات الأزوادية المسلحة والجيش المالى، وكانت دولة تشاد قد دعت مجددا إلى مزيد من التضامن بين الدول التى تخوض حربا إقليمية ضد حركة بوكو حرام النيجيرية المسلحة،وهى الحركة التى يعدها مراقبون مصدر قلق فى منطقة الساحل.

تضم مجموعة دول الساحل خمس دول هى موريتانيا والنيجر وبوركينافاسو، وتشاد، ومالى.

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