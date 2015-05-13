أخبار عاجلة

خالد الجندي يفتتح مسجد الزمالك -
رئيس الوزراء ومرتضى منصور يتفقدان منشآت الزمالك الجديدة -
تدريبات خاصة لثلاثي الأهلي قبل لقاء بتروجت -
«كوليبالي» يقود هجوم الأهلي أمام بتروجيت -
فيديو| لاعبا إنبي يعتديان على صحفي بعد التعادل أمام طنطا -
حظك اليوم برج الحمل الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
رئيس الوزراء: علاوة استثنائية للعاملين بالدولة مطلع العام المقبل -
رئيس الوزراء: مخطط لتسديد مستحقات الشركات الأجنبية للحفاظ على الإنتاج -
تركيا تنتقد روسيا بسبب دعم بشار الأسد: عمل خاطئ تماما -
محافظ أسيوط يلتقي 17 نائبا برلمانيا لمناقشة مشكلات مياه الشرب والصرف الصحي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

موريتانيا تشارك فى مؤتمر وزراء داخلية دول الساحل بالنيجر

Google+ Print
موريتانيا تشارك فى مؤتمر وزراء داخلية دول الساحل بالنيجر موريتانيا تشارك فى مؤتمر وزراء داخلية دول الساحل بالنيجر
غادر وزير الداخلية الموريتانى محمد ولد أحمد سالم والوفد المرافق له نواكشوط فى ساعة مبكرة صباح اليوم متوجها إلى نيامى للمشاركة فى مؤتمر وزراء الداخلية دول الساحل الذى تبدأ أعماله فى وقت لاحق اليوم الأربعاء فى جمهورية النيجر ويستمر يومين.

يتزامن عقد المؤتمر مع تجدد القتال فى شمال مالى بين الحركات الأزوادية المسلحة والجيش المالى، وكانت دولة تشاد قد دعت مجددا إلى مزيد من التضامن بين الدول التى تخوض حربا إقليمية ضد حركة بوكو حرام النيجيرية المسلحة،وهى الحركة التى يعدها مراقبون مصدر قلق فى منطقة الساحل.

تضم مجموعة دول الساحل خمس دول هى موريتانيا والنيجر وبوركينافاسو، وتشاد، ومالى.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365