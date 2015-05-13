موقع طبى أمريكى:مشروب الكاكاو يحمي من أمراض السرطان والقلب والشيخوخة

كشفت الموقع الطبى الأمريكى “Health”، عبر تقرير حديث له عن أن الكاكاو الساخن هو المشروب المفيد للصحة من بين المشروبات الأخرى، وذلك منذ القرن التاسع.

ويعتبر الكاكاو الساخن مشروبا خاصا ومليئا بالكثير من الفوائد الصحية، حيث كان يستخدم فى فرنسا لعلاج الحالة المزاجية السيئة وللسيطرة على الغضب، حيث ثبت أن الكاكاو يقلل من مستوى هرمونات التوتر.

وأوضح الخبراء أن مشروب الكاكاو له قدرة قوية على منع فرص الإصابة بالسرطان وأمراض القلب، و الشيخوخة، حيث أثبتت أحدث الأبحاث أن مركبات الفلافونويد الموجودة فى الكاكاو جيدة لصحة الشرايين، كما أنها تخفض من ضغط الدم المرتفع وتحسن من صحة الأوعية الدموية.

ووفقًا لإحدى الدراسات، فإن تركيز المواد المضادة للأكسدة فى الكاكاو أعلى ثلاث مرات مما يوجد فى العنب الأحمر، بالإضافة إلى ذلك فإنه عند تسخين مشروب الكاكاو يرتفع به مستويات المواد المضادة للأكسدة.

وعلاوة على ذلك، وجدت دراسة علمية سابقة أن الكاكاو يحسن من صحة القلب والدورة الدموية، كما يؤثر على العقل، حيث إنه يحسن الدورة الدموية، وبالتالى يسمح للمزيد من الدم أن يصل إلى الدماغ ويحسن الذاكرة والتفكير.

وأخيرًا، يساعد الكاكاو على فقدان بعض الوزن، حيث إن شربه ساخنا يمكن أن يساعد على تحقيق فقدان الوزن، وذلك لأن لديه القليل من السعرات الحرارية، فيمكن الاستمتاع به كلما زادت مشاعر التلهف على تناول الشوكولاتة.