إنهاء إضراب مريض بمستشفى صدر المحلة عن الطعام بعد تدخل رئيس المدينة

أنهى محمد عبد الرحمن 62 سنة إضرابه عن الطعام بمستشفى صدر المحلة بسبب خلافه مع مدير المستشفى الذى قرر إخراجه من المستشفى بعد إجرائه عملية إزالة الرئة، وذلك بعد أن تدخل رئيس المدينة.

كان المريض قد دخل فى إضراب عن الطعام داخل المستشفى بسبب سوء الخدمة الطبية المقدمة له واتهم مدير المستشفى بمحاولة إخراجه وعدم استكمال علاجه.

انتقل اللواء ناصر طه مصطفى رئيس مركز ومدينة المحلة ونجح فى إقناع المريض بإنهاء الإضراب، وأنهى المريض فعلا إضرابه عن الطعام وتناول طعامه وشرابه حفاظا على صحته.