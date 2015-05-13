وفاة الفنان السيناوى حميد إبراهيم بمستشفى العريش العام بعد صراع مع المرض

توفى أمس الفنان السيناوى الكبير حميد إبراهيم فى مستشفى العريش العام، بعد صراع مع المرض استمر نحو شهر، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.

ويعتبر الفنان السيناوى حميد إبراهيم، رائد أغانى التراث البدوى وتوصيلة للشهرة العالمية، وقال قدرى يونس العبد، الخبير التنموى السيناوى، فى تعليقه على وفاة الفنان حميد إبراهيم: إنه كان الأول فى مجال الأغنية الشعبية، ولقد كان رحمة الله عليه فنانا أصيلا ووطنيا، شارك فى آلاف المناسبات والمهرجانات على المستوى المحلى والقومى والعربى والدولى، كما مثل مصر بصوت سيناوى قوى وغنى لها.

وأضاف قدرى يونس العبد قائلا: لم نسمع موالا سيناويا إلا مع هذا الفنان ولا أغنية بدوية رشيقة إلا منه، وكانت فرقة شمال سيناء للفنون الشعبية وعلى رأسها مطربها الأول حميد إبراهيم أحد وسائل تنشيط السياحة إلى شمال سيناء فى معظم محافظات مصر، وعندما كانت تسافر الفرقة إلى الدول العربية والأجنبية كان يزودها بالمطبوعات والأفلام السياحية لتوزعها على جماهيرها وله عشرات من الأغانى والمواويل والتابلوهات التراثية الفنية منها الداحيو ورايحين نقول الـ"نريده والخمرية" وغيرها.