اليوم.. حفل تأبين للأبنودى بقصر ثقافة سوهاج

ينظم قصر ثقافة سوهاج احتفالية ثقافية لتأبين الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودى، اليوم الأربعاء، برعاية الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ود.فوزية أبو النجا رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافى وإشراف فاطمة يوسف محمود مدير عام فرع ثقافة سوهاج.

تتضمن الاحتفالية فى الفترة الصباحية افتتاح المعرض الدائم للكتاب وافتتاح معرض وثائق الدم "تحيا مصر" للشاعر محمد محمد محمد بقاعة معارض قصر ثقافة سوهاج، وافتتاح معرض كتاب إصدارات الهيئة العامة بقصور الثقافة بقصر ثقافة طهطا.

وفى الفترة المسائية يتم تنظيم حفل تأبين للشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودى على مسرح قصر ثقافة سوهاج، ويتضمن عرض فيلم تسجيلى عن حياة الشاعر عبد الرحمن الأبنودى وإلقاء كلمات وقصائد شعرية لشعراء من محافظة سوهاج والمحافظات الأخرى.

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