بالصور.. زيارة وفد هندى لإنارة تجمع صحراوى بالطاقة الشمسية بمطروح

استقبل المهندس علاء عبد الشكور، سكرتير مساعد محافظة مطروح، نيابة عن اللواء علاء أبو زيد، محافظة مطروح، مساء أمس الثلاثاء، وفد شركة reil الهندية، المتخصصة فى إنشاء وتوريد أنظمة الإنارة بالطاقة الشمسية .

حيث من المقرر أن تقوم الشركة، صباح اليوم الأربعاء، بتفقد تجمع "أجعوين" التابع لمدينة مرسى مطروح، والواقع شرقها بنحو 60 كيلو متر، حيث ستقوم الشركة بإنارته بالطاقة الشمسية، بناء عل اتفاق بين الحكوميتين المصرية والهندية، كمنحة هندية.

وأكد ممثلو الشركة الهندية، أنه بعد معاينة التجمع، سيتم عقد اجتماع غدا الخميس مع وزير الكهرباء المصرى وممثلين عن محافظة مطروح، لبحث الترتيبات النهائية، لكيفية توريد كافة أنظمة الطاقة الشمسية، لإنارة التجمع بالكامل، مع الرد على كافة الاستفسارات من الجانب المصرى.

وقال سكرتير مساعد مطروح، إن محافظ مطروح، وجه بضرورة إزالة كافة العقبات أمام الشركة، أثناء عملهم لإنارة التجمع وذلك فى إطار السعى لتوفير الكهرباء والمرافق الأساسية لسكان التجمعات، البعيدة فى قلب الصحراء.

وأضاف سكرتير مساعد مطروح بأنه من المقرر أن تقوم الشركة الهندية، بإرسال المهمات الخاصة بالأنظمة الشمسية، إلى ميناء الإسكندرية، على أن تقوم هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، بإنهاء إجراءات التخليص الجمركى، والنقل الفورى إلى موقع العمل بتجمع أجعوين والبدء فى التركيبات تحت إشراف الشركة الهندية .

كما تم الاتفاق مع مسئولى الشركة، على استقبال العمالة، التى سترشحها محافظة مطروح، للسفر إلى الهند على نفقة الشركة، وذلك لتدريب هذه العمالة على كافة انظمة الطاقة الشمسية، للعمل على توفير عمالة مدربة فى هذا المجال بالمحافظة.

وصرح مدير عام كهرباء مطروح، بأن الاتفاق بين الجانبين الهندى والمصرى، على قيام الشركة بتوفير أنظمة إنارة 40 منزلا، لعدد 36 منزل بالتجمع و 4 أظمة إنارة كاحتياطى.

وأضاف بأن أنظمة الإنارة بالتجمع، ستوفر 6 آلاف وات، للتجمع بالكامل، ويشمل الاتفاق توفير 150 وات، لكل منزل لإنارة 5 لمبات موفرة، ولمبة قدرة 7 وات خارج المنزل.

وقال إبراهيم الجزار، مدير المكتب الفنى لهندسة مطروح، إنه بناء على الاتفاق مع مسئولى الشركة، سيتم تدريب بعض الفنيين بالمحافظة، على كيفية صيانة وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية، بالتجمع لنقل الخبرة الهندية، فى مجال الطاقة الشمسية للعاملين، مع إمكانية الاستفادة منهم فى إنارة التجمعات الصحراوية الأخرى، خلال قيام مسئولى الشركة بتركيب الأنظمة الجديدة .



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سكرتير محافظة مطروح يستقبل وفد الشركة الهندية



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الوفد الهندى خلال زيارته لديوان محافظة مطروح



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اجتماع الوفد الهندى مع مسئولى محافظة مطروح



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الاتفاق على إنارة تجمع صحراوى بمطروح