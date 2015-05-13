10 فوائد للحلبة أهمها علاج الكلى وضبط السكر والكولسترول

الحلبة أحد الأعشاب التى يفضل الكثيرون تناولها كمشروب دافئ، نظرا لفوائدها الصحية العديدة، وينصح كثير من الأطباء بها فى لتخفيض الكولسترول والسكر.

الحلبة

>قال الدكتور أحمد عوض، أخصائى التغذية العلاجية، إن الحلبة أحد الأعشاب الصحية المفيدة، كما تعتبر مصدرا جيدا لعنصر الحديد والفسفور وفيتامين ب.

فوائد الحلبة الصحية

>ويستكمل د. عوض قائلا: هناك فوائد صحية عديدة لتناول الحلبة أهمها:

>1) تنشط الجهاز الهضمى.

>2) تساهم فى التحكم فى نسبة السكر بالجسم.

>3) مفيدة لتخفيض نسبة الكولسترول والدهون الثلاثية بالجسم.

>4) تساهم فى تقليل آلام المغص خاصة فترة الطمث.

>5) مفيدة لنضارة الجلد والبشرة وعلاج الالتهابات.

>6) تساعد فى تقليل حدوث الإمساك للأشخاص الذين يعانون من الإمساك المزمن أو البواسير.

>7) مفيدة لتحفيز الهرمونات الأنثوية للمرأة.

>8) مفيدة للنساء فترة الرضاعة، حيث أثبتت الدراسات والأبحاث أنها تعمل كمدرّة لحليب الثدى.

>9) مفيدة لمرضى الكلى والأشخاص الذين يعانون من تكوين الحصوات نظرا لأنها تعمل كمطهر للمثانة والحوض ومدر للبول.

>10) تساعد على تخلص الجسم من السموم والأملاح.