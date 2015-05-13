10 فوائد للحلبة أهمها علاج الكلى وضبط السكر والكولسترول

الحلبة
>قال الدكتور أحمد عوض، أخصائى التغذية العلاجية، إن الحلبة أحد الأعشاب الصحية المفيدة، كما تعتبر مصدرا جيدا لعنصر الحديد والفسفور وفيتامين ب.
فوائد الحلبة الصحية
>ويستكمل د. عوض قائلا: هناك فوائد صحية عديدة لتناول الحلبة أهمها:
>1) تنشط الجهاز الهضمى.
>2) تساهم فى التحكم فى نسبة السكر بالجسم.
>3) مفيدة لتخفيض نسبة الكولسترول والدهون الثلاثية بالجسم.
>4) تساهم فى تقليل آلام المغص خاصة فترة الطمث.
>5) مفيدة لنضارة الجلد والبشرة وعلاج الالتهابات.
>6) تساعد فى تقليل حدوث الإمساك للأشخاص الذين يعانون من الإمساك المزمن أو البواسير.
>7) مفيدة لتحفيز الهرمونات الأنثوية للمرأة.
>8) مفيدة للنساء فترة الرضاعة، حيث أثبتت الدراسات والأبحاث أنها تعمل كمدرّة لحليب الثدى.
>9) مفيدة لمرضى الكلى والأشخاص الذين يعانون من تكوين الحصوات نظرا لأنها تعمل كمطهر للمثانة والحوض ومدر للبول.
>10) تساعد على تخلص الجسم من السموم والأملاح.