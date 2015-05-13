أخبار عاجلة

علاج نبوي يقطع الشك في الصلاة فورًا - لعلهم يفقهون -
ستاد مصر: البدرى والمعلم .. مواجهة خاصة جداً -
ستاد مصر: حقيقة الأزمة التى حدثت بين لاعبى الزمالك والمدرب الراحل محمد حلمى عقب الهزيمة من الشرقية -
بعد إصدارها الرسمي.. «سيات» تطرح نسخة أكثر قوة من «أتيكا» -
«دودج» تستعد لطرح «تشالنجر ديمون» الجديدة في معرض نيويورك -
شركات عالمية تعلن غيابها عن معرض فرانكفورت الدولي للسيارات -
ستاد مصر: أراء الجماهير عن شكل المنافسة على الدورى -
حكمة نسيان النبى فى الصلاة - لعلهم يفقهون -
ستاد مصر: تشكيل فريق الأهلى لمباراة بتروجيت -
مكتب تموين حوش عيسى "آيل للسقوط" فوق رؤوس طالبي الدعم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

10 فوائد للحلبة أهمها علاج الكلى وضبط السكر والكولسترول

Google+ Print
10 فوائد للحلبة أهمها علاج الكلى وضبط السكر والكولسترول 10 فوائد للحلبة أهمها علاج الكلى وضبط السكر والكولسترول
الحلبة أحد الأعشاب التى يفضل الكثيرون تناولها كمشروب دافئ، نظرا لفوائدها الصحية العديدة، وينصح كثير من الأطباء بها فى لتخفيض الكولسترول والسكر.

الحلبة
>قال الدكتور أحمد عوض، أخصائى التغذية العلاجية، إن الحلبة أحد الأعشاب الصحية المفيدة، كما تعتبر مصدرا جيدا لعنصر الحديد والفسفور وفيتامين ب.

فوائد الحلبة الصحية
>ويستكمل د. عوض قائلا: هناك فوائد صحية عديدة لتناول الحلبة أهمها:
>1) تنشط الجهاز الهضمى.
>2) تساهم فى التحكم فى نسبة السكر بالجسم.
>3) مفيدة لتخفيض نسبة الكولسترول والدهون الثلاثية بالجسم.
>4) تساهم فى تقليل آلام المغص خاصة فترة الطمث.
>5) مفيدة لنضارة الجلد والبشرة وعلاج الالتهابات.
>6) تساعد فى تقليل حدوث الإمساك للأشخاص الذين يعانون من الإمساك المزمن أو البواسير.
>7) مفيدة لتحفيز الهرمونات الأنثوية للمرأة.
>8) مفيدة للنساء فترة الرضاعة، حيث أثبتت الدراسات والأبحاث أنها تعمل كمدرّة لحليب الثدى.
>9) مفيدة لمرضى الكلى والأشخاص الذين يعانون من تكوين الحصوات نظرا لأنها تعمل كمطهر للمثانة والحوض ومدر للبول.
>10) تساعد على تخلص الجسم من السموم والأملاح.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365