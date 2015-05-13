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ولى العهد السعودى يصل إلى الولايات المتحدة للمشاركة فى قمة كامب ديفيد

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ولى العهد السعودى يصل إلى الولايات المتحدة للمشاركة فى قمة كامب ديفيد ولى العهد السعودى يصل إلى الولايات المتحدة للمشاركة فى قمة كامب ديفيد
وصل ولى العهد رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودى الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز إلى الولايات المتحدة مساء الثلاثاء ،حيث سيرأس وفد المملكة فى اجتماع قادة دول مجلس التعاون الخليجى مع الرئيس الأمريكى باراك أوباما فى كامب ديفيد فى وقت لاحق اليوم.

وعقب وصوله إلى مطار قاعدة أندروز الجوية بولاية ميريلاند الأمريكية، غادر ولى العهد يرافقه ولى ولى العهد الأمير محمد بن سلمان فى موكب رسمى إلى مقر إقامتهما، بحسب وكالة الأنباء .

كان وزير الخارجية السعودى عادل الجبير قال فى وقت سابق إن قمة كامب ديفيد ستركز على ثلاثة محاور رئيسية تتناول التعاون العسكرى ومكافحة الإرهاب ومواجهة التحديات الإقليمية ومن ضمنها "التدخلات" الإيرانية فى شؤون المنطقة.

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