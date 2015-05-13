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5 نصائح تخلصك من النحافة

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5 نصائح تخلصك من النحافة 5 نصائح تخلصك من النحافة
النحافة هى ضعف الجسم، وعدم قدرته على اكتساب المزيد من الوزن، وهذا الضعف يتسبب فى شعور الشخص بالضعف والإزعاج والإحراج.

وفى هذا السياق، تشير الدكتورة رهام مسلمانى أخصائية التغذية العلاجية، أن إصابة الشخص بالنحافة يرجع إلى العديد من الأسباب وأهمها العوامل الوراثية أو الحركة الزائد، أو إصابة الشخص بمرض السكر أو الغدة، أو أسباب نفسية كالشعور بالقلق والتوتر والخوف.

وتقدم أخصائية التغذية العلاجية، بعض النصائح التى تساعد على فتح شهية الشخص النحيف، ومنها:

1- يمكنك ممارسة الرياضة قبل تناولك للطعام، فهذه الحيلة تجعلك تتناول كمية كبيرة من الطعام.
>2- يمكنك تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية، كالحلويات الغنية بالسكريات والدهون.
>3- قبل النوم يمكنك تناول بطاطس محمرة أو عسل أسود بطحينة.
>4- ينصح بتناول المزيد من السوائل كالماء والعصائر الطبيعية ولكن على فترات متقطعة، وذلك لتجنب الشعور بالشبع.
>5- يمكنك تناول الأطعمة السريعة مرة واحدة فى الأسبوع.

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