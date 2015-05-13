تحذير لـ"الحوامل"..الإفراط فى تناول القهوة والمشروبات الغازية يعرض للإجهاض

القهوة وصحة المرأة

أضرار القهوة على صحة المرأة

القهوة أحد المشروبات التى يفضلها الكثيرون، ولكن قد يؤدى الإفراط فى تناولها إلى بعض الأضرار الصحية وخاصة للمرأة الحامل.>يقول الدكتور عمرو حسن، استشارى أمراض النساء والتوليد، إن الدراسات والأبحاث الحديثة أثبتت أن تناول المرأة الحامل للمشروبات التى تحتوى على مادة الكافيين بنسبة أكثر من حوالى 200 ملى جرام يوميا تؤدى إلى زيادة احتمالية حدوث الإجهاض وولادة أطفال ناقصى النمو.>ويستكمل د. عمرو: "تعتبر مادة الكافيين إحدى المواد المنبهة التى تعمل على زيادة ضربات القلب والمعروف أن الإفراط فى تناولها يؤدى إلى إدمانها وتناول كميات كبيرة يؤدى إلى:>1) توتر.>2) وقلق.>3) وصداع.>4) تناول المشروبات المحتوية على الكافيين مثل المشروبات الغازية أثناء الطعام يساهم فى تقليل امتصاص الحديد من الطعام.

وأضاف د. عمرو "مسموح للمرأة بوجه عام سواء الحامل أو بأى مرحلة عمرية أخرى تناول كوب من القهوة على أقصى تقدير كما يفضل تناول كوب واحد فقط دون تناول المشروبات الأخرى مثل الشاى والقهوة سريعة التحضير والمشروبات الغازية".

وينصح د. عمرو بأنه "يجب على المرأة الإقلال بالتدريج من تناول المشروبات المحتوية على الكافيين قبل الحمل لتفادى التعرض لأعراض انسحاب مادة الكافيين من الجسم وأشهرها الصداع وعدم القدرة على التركيز".