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حزب التجمع: مرشحونا "قعدوا فى البيت" بسبب تأخر قوانين الانتخابات

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حزب التجمع: مرشحونا "قعدوا فى البيت" بسبب تأخر قوانين الانتخابات حزب التجمع: مرشحونا "قعدوا فى البيت" بسبب تأخر قوانين الانتخابات
أبدى مجدى شرابية الأمين العام لحزب التجمع، استياءه من تأجيل إصدار قوانين الانتخابات بعد طلب مجلس الدولة آخر تحديثات البيانات الخاصة بعدد الناخبين والسكان، قائلا: "لجنة تعديل قوانين الانتخابات لم تنتبه إلى تحديث البيانات الأمر الذى قد يطعن فى دستورية تقسيم الدوائر".

وأضاف "شرابية" فى تصريحات لـ"اليوم السابع" قائلا: "تأجيل قانون الانتخابات أثر على أداء المرشحين بدوائرهم الانتخابية، مرشحونا قعدوا فى البيت بسبب تأجيل الانتخابات"، مطالبا بالالتزام بالجدول الذى أعلن عنه الرئيس عبدالفتاح السيسى بالبدء فى إجراء الانتخابات عقب إجازة عيد الفطر.


>التجمع: الرئيس لم يذكر حادثة وزير العدل لتظل فى نطاقها الطبيعى دون تهويل

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مصر 365

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