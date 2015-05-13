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بالصور.. تعرف على أقوى 5 أسلحة بحرية روسية ترعب أمريكا

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يعتبر الأسطول البحرى الروسى من أقوى الأساطيل البحرية التى تتواجد حول العالم، حيث نشرت المجلة الأمريكية "ناشونال انترست" أقوى 5 أسلحة بحرية روسية بحسب تصنيف الخبير الأمريكى كايل ميزوكامى، ويشمل هذا التصنيف حاملة طائرات واعدة وغواصات غير نووية من مشروع 677 و636 وغواصات نووية حاملة للصواريخ من مشروع 955 والسفينة البرمائية الكبيرة "إيفان جرين".

تصنيفات القطع البحرية


>وتأتى فى المرتبة الأولى حسب التصنيف حاملة طائرات واعدة، الوحيد فى القائمة التى لم يتم بناؤها بعد، ووفقا للخبير إن حاملة الطائرات الواعدة، والتى سيتم بناؤها فى عام 2030، قد تكون مجهزة بأنظمة المقاتلة من الجيل الخامس من طراز تى-50 ومقاتلة ميج-35 ورادارات للطيران وطائرات بدون طيار ومروحيات، ويعتقد ميزوكامى أن حاملة طائرات من هذا النوع ستمكن القوات البحرية الروسية بالابتعاد عن الساحل بمسافات كبيرة.

وفى المرتبة الثانية تأتى الغواصة المحدثة "فارشافينكا"، وقال ميزوكامى "الأن يتم بناء ست غواصات من هذا النوع للقوات البحرية الروسية، أربع منها اختبرت فوق الماء".
>وأضاف: بالرغم من أن الغواصات من هذا النوع تم بناؤها عام 1980، إلا أن الغواصات المحدثة عنها من مشروع 636.3 لديها قدرات قتالية مثيرة للإعجاب وذلك لأنها مزودة بأنظمة صورايخ كلاب وأنواع جديدة من الطربيدات.

وتحتل المرتبة الثالثة الغواصة غير النووية من مشروع 677 "لادا"، وقد أشار الخبير إلى أنه بالرغم من التأخر فى بناء غواصات من هذا النوع، فإنها تشكل خطرا كبيرا كقوة مجهزة بأسلحة حديثة وكناقلة للضفادع البشرية.

وفى المرتبة الرابعة فى التصنيف جاءت الغواصة النووية حاملة الصواريخ من مشروع 955، إن غواصات من هذا النوع فى المستقبل القريب ستكون أساس القوات النووية الاستراتيجية البحرية. وقال ميزوكانى " غواصات من هذا النوع ستشكل تهديدا حقيقيا للولايات المتحدة كوسيلة للردع النووى".

السفينة البرمائية الكبيرة "إيفان جرين"


>وفى المرتبة الخامسة السفينة البرمائية الكبيرة "إيفان جرين" من مشروع 11711، وفقا للمصنف الأمريكى بالرغم من أن هذه السفينة تملك قدرات قتالية قليلة بالمقارنة مع "ميسترال" والسفينة الأمريكية "UDC"، يمكن أن تشكل تهديدا كبيرا للدول الساحلية فى بحر البلطيق والبحر الأسود والبحار الأخرى القريبة من الحدود الروسية.

وعلق مصدر فى القوات البحرية الروسية على هذا التصنيف قائلا: إن هذا التصنيف يعكس مخاوف أمريكا التقليدية، مضيفا أن حاملة الطائرات التى وضعت فى المرتبة الأولى ستكون قادرة على تحدى القوات البحرية الأمريكية.

الغواصة المحدثة
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الغواصة المحدثة "فارشافينكا"

الغواصة غير النووية من مشروع 677
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الغواصة غير النووية من مشروع 677 "لادا"

الغواصة النووية حاملة الصواريخ من مشروع 955 تحمل اسم بوريى -اليوم السابع -5 -2015
>

الغواصة النووية حاملة الصواريخ من مشروع 955 تحمل اسم بوريى

السفينة البرمائية الكبيرة
>

السفينة البرمائية الكبيرة "إيفان جرين" من مشروع 11711

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