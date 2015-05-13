كوريا الجنوبية: النظام الكورى الشمالى أعدم وزير الدفاع بمدفع مضاد للطيران

أعلنت وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية، الأربعاء، أن النظام الكورى الشمالى أعدم وزير الدفاع هيون يونج شول رميا برصاص مدفع مضاد للطيران، وذلك بتهمة عدم الولاء للزعيم كيم جونج أون والتقليل من احترامه.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن نائب مدير وكالة الاستخبارات الوطنية هان كيم - بيوم قوله أمام لجنة برلمانية إن المئات من المسئولين فى النظام الكورى الشمالى حضروا عملية الإعدام التى جرت فى 30 أبريل.

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